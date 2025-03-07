Эксперт Хайцеэр: сокращение продаж новых машин в России может привести к подорожанию транспортных услуг

Продажи новых автомобилей в России сократились, а цены вновь выросли. Такая ситуация может привести к удорожанию транспортных услуг. Об этом предупредил автоэксперт Ян Хайцеэр в разговоре с kp.ru .

Так, стоимость китайских марок увеличилась на 2,6%, отечественных — на 1%. Особенно сильно пострадали продажи грузовиков, снизившись на 40%. В феврале было продано всего 78 040 новых легковых автомобилей.

Хайцеэр предсказал возможное падение покупательского спроса на автомобили, однако допустил его резкий рост во второй половине года. Показатель будет зависеть от общей экономической ситуации, подчеркнул эксперт.