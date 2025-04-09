Эксперт Хайцеэр: нехватка запчастей привела к росту числа автоугонов на 70%

В России с начала года на 70% выросло количество угонов машин. Преступники предпочитают автомобили китайских брендов Chery и Haval, корейских Hyundai и Kia, а также российские Lada. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр считает главным фактором риска при угоне машины популярность ее модели. Об этом он заявил в разговоре с «Москвой 24» .

Причина роста автомобильных краж — в нехватке запчастей из-за санкций и проблем с логистикой. Нехватка возникла потому, что добывают комплектующие, разбирая угнанные автомобили. Пик краж пришелся на начало 2025 года. Это связано с тем, что у купленных в 2020–2022 годах автомобилей закончился срок службы, они требуют ремонта, но запчасти для них сложно найти.

Как отметил специалист, наиболее востребованы среди злоумышленников Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Lada Vesta, Granta и другие распространенные марки. Угонщики подстраиваются под спрос людей, которые хотят приобрести детали дешево — чуть подержанные, но в хорошем состоянии.

Преступники применяют разные способы угона: от взлома замка до сканирования с помощью код-грабберов. Последние представляют собой устройства, крадущие данные от сигнализации и превращающиеся в дубликат брелока владельца.