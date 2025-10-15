Эксперт Х5 Матвеева назвала планирование ключом к осознанным покупкам

Финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева поделилась с «Известиями» принципами рационального потребления. Они помогают формировать полезный рацион в рамках бюджета.

По мнению эксперта, планирование — ключ к осознанным покупкам. Список продуктов должен соответствовать меню на неделю. Важно учитывать расходы на еду, чтобы исключить импульсивные покупки.

Следующий шаг — анализ стоимости. Финансовый консультант рекомендовала сравнивать цену за килограмм или литр, а также рассчитывать стоимость одной порции блюда. Это помогает принимать взвешенные решения.

Матвеева отметила, что продукты, богатые белком и клетчаткой, способствуют длительному чувству насыщения. Также эксперт посоветовала учитывать сезонность — замороженные овощи и ягоды могут стать выгодным вложением.

Программы лояльности и кешбэк-сервисы — дополнительные инструменты экономии. Они предоставляют скидки на регулярные покупки и возвращают часть потраченных средств. Эти принципы помогают рационально использовать бюджет без ущерба качеству продуктов, заключила консультант.