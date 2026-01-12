Эксперт «Х5 Клуб» Самойлова рекомендовала проанализировать финансовую ситуацию перед постановкой целей

Начало нового года — время для подведения итогов и планирования будущего. Чтобы финансовые цели не остались лишь на бумаге, важно придерживаться нескольких правил. Подробнее рассказала эксперт программы лояльности «Х5 Клуб» Арина Самойлова в беседе с Life.ru .

По ее словам, первым шагом является анализ финансовой ситуации. Необходимо зафиксировать все источники дохода, обязательные расходы и текущие накопления за последние три-шесть месяцев. Это позволит увидеть устойчивые привычки и получить объективную картину бюджета. На основе анализа проще составить личный финансовый план и понять реальные потребности.

Как пояснила специалист, важно определить первостепенные и второстепенные цели. Кроме того, следует придерживаться стратегии маленьких побед для поддержания мотивации.