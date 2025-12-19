Эксперт «Х5 Клуб» Самойлова призвала при выборе икры обращать внимание на ее консистенцию

Рыба и икра — неотъемлемые части новогоднего меню, но выбрать качественные продукты бывает непросто из-за широкого ассортимента в магазинах. Эксперт программы лояльности «Х5 Клуб» Арина Самойлова поделилась с «Известиями» рекомендациями, которые помогут сделать правильный выбор.

По словам эксперта, при выборе охлажденной рыбы нужно обращать внимание на ее внешний вид: «Свежая рыба должна иметь прозрачные глаза, естественный блеск чешуи и нейтральный морской запах. Жабры должны быть розового или красного оттенка без потемнений». Это свидетельствует о правильных условиях хранения и транспортировки.

При покупке замороженной рыбы важно обратить внимание на слой льда — он должен быть минимальным, ровным и прозрачным. Плотная ледяная корка может указывать на повторную заморозку, которая ухудшает качество продукта. Копченую рыбу стоит выбирать по мягкому аромату и естественному оттенку. Слишком яркий цвет или резкий запах могут говорить о применении ненатуральных компонентов.

Выбирая икру, важно обратить внимание на консистенцию. Качественный продукт состоит из цельных икринок примерно одинакового размера, которые легко отделяются друг от друга. Состав икры должен быть лаконичным: икра, соль и допустимые консерванты в минимальном количестве. Упаковка также играет важную роль — стеклянная банка позволяет визуально оценить качество, а герметичность вакуумной упаковки указывает на соблюдение технологических норм. На этикетке должны быть указаны вид рыбы, производитель и регион вылова.