Эксперт ГУ Банка России Арзамаскин посоветовал при оформлении рассрочки внимательно прочитать договор

Рассрочка делает платежи более комфортными для бюджета. При ее оформлении в магазинах покупателю следует внимательно ознакомиться со всеми пунктами договора, сообщил эксперт ГУ Банка России по ЦФО Алексей Арзамаскин в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, некоторые продавцы добавляют в документ или электронную заявку пункт об обязательной страховке или приобретении дополнительных услуг. Покупателям стоит помнить, что при подписании договора они соглашаются со всеми его условиями.

Арзамаскин посоветовал подходить к рассрочке так же, как и к кредиту, оценивая свои финансовые возможности.

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