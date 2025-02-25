Эксперт Грэк опроверг слухи о повышении цен на такси в Москве с 1 марта

Существенного повышения цен на услуги такси в Москве с началом весны не предвидится. Об этом заявил советник главы профсоюза таксистов, координатор движения «Стоп нелегал» Евгений Грэк в разговоре с Национальной Службой Новостей .

Эксперт отметил, что информация о повышении цент на такси в столице не соответствует действительности. В российском законодательстве нет оснований для отстранения водителей, которые не прошли аттестацию.

«Если бы у нас по каждой байке поднимали цены, у нас стоимость такси уже равнялась бы космическому кораблю, наверное. Не будет никаких повышений», — подчеркнул Грэк.

Он добавил, что на сегодняшний день существуют проблемы с регистрацией таксистов. В системе КИС «АРТ» регулярно происходят различные сбои и неполадки, что осложняет работу, заключил специалист.