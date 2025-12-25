Эксперт Greenworks Евпряков указал на недостатки использования электрических снегоуборщиков на дачах

Тренер по продукту компании Greenworks Сергей Евпряков рассказал о недостатках электрических снегоуборщиков при использовании на дачах в беседе с радио Sputnik . По его словам, из-за кабеля ограничивается свобода перемещения, а на морозе кабель становится жестким, что увеличивает риск повреждений и создает неудобства в работе.

Также электрические снегоуборщики не рекомендуется хранить на улице зимой, так как они работают от напряжения 220 В: влага может создать опасность поражения электрическим током.

Помимо этого, у таких устройств ограничена мощность — они эффективно справляются только со свежим рыхлым снегом, но могут оказаться бессильными на среднем или утрамбованном покрытии.