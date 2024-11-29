Эксперт Гражданского комитета РФ Шлыков рассказал, что прозрачность интернета повысит безопасность

Чем прозрачнее будет интернет и происходящие в нем процессы, тем более безопасным место он станет. Такое мнение в беседе со «Взглядом» выразил председатель Гражданского комитета России Артур Шлыков.

Он отметил, что в современном мире нельзя представить ситуацию, в которой государство не должно было бы реагировать на информационные угрозы.

Руководство любой страны заботится о безопасности своего населения. В том числе, и об информационной, подчеркнул эксперт. Поэтому необходимо развивать инструменты защиты, которые позволят ее обеспечить. В настоящее время этот аспект — один из важнейших из области национальных интересов, подытожил Шлыков.