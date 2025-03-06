Эксперт Голованов: увеличилась популярность мошеннических схем с применением NFC

Популярность мошеннических схем с применением NFC значительно возросла в текущем году. Об этом рассказал «Известиям» главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.
Специалист рассказал, что злоумышленники обманывают граждан, уговаривая установить фейковые банковские приложения. Затем жертва прикладывает карту к телефону, и данные передаются мошенникам, которые снимают деньги через банкомат.
Центробанк подтвердил эту схему, отметив создание виртуального образа карты жертвы. Число таких мошенничеств удвоилось в 2025 году по сравнению с 2024 годом, а ущерб превысил 100 миллионов рублей.
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