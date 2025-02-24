Эксперт Глебова: некоторые сервисы родительского контроля имеют функцию SOS

Когда ребенок получает смартфон, важно не только подобрать интересный контент, но и обеспечить его безопасность. Старший менеджер «Мегафона» Валерия Глебова в разговоре с «Известиями» посоветовала установить приложения родительского контроля.

Специалист отметила, что эти сервисы позволяют ограничить экранное время, отслеживать местоположение и контролировать доступ к приложениям. Дополнительно можно добавить функцию SOS-оповещений для родителей.

Также Глебова советует использовать социальные сети и мессенджеры для общения с семьей и друзьями, семейные чаты могут стать отличной возможностью для развития письменной речи. Однако важно контролировать активность ребенка в соцсетях, используя специальные приложения для анализа и уведомления о рискованных действиях., подчеркнула эксперт.