Эксперт Глебова: некоторые сервисы родительского контроля имеют функцию SOS

Когда ребенок получает смартфон, важно не только подобрать интересный контент, но и обеспечить его безопасность. Старший менеджер «Мегафона» Валерия Глебова в разговоре с «Известиями» посоветовала установить приложения родительского контроля.
Специалист отметила, что эти сервисы позволяют ограничить экранное время, отслеживать местоположение и контролировать доступ к приложениям. Дополнительно можно добавить функцию SOS-оповещений для родителей.
Также Глебова советует использовать социальные сети и мессенджеры для общения с семьей и друзьями, семейные чаты могут стать отличной возможностью для развития письменной речи. Однако важно контролировать активность ребенка в соцсетях, используя специальные приложения для анализа и уведомления о рискованных действиях., подчеркнула эксперт.
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