Эксперт Гайдукевич: предварительная обработка поможет убрать лед со стекол машины

Автоэксперт Дмитрий Гайдукевич в разговоре с сайтом News.ru напомнил о важности предварительной обработки стекол автомобиля антиобледенительным средством. Оно создает защитную пленку и препятствует налипанию льда, что в дальнейшем помогает быстро и эффективно очищать машину от последствий непогоды.
По словам специалиста, специальные средства продаются в баллончиках. Их следует распылить на стекло сразу после парковки, отмечает kp.ru.
Кроме того, следует открывать окна автомобиля за две-три минуты до остановки — это поможет снизить уровень влажности в салоне, добавил автоэксперт Гайдукевич.
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