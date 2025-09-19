Эксперт Гагина рассказала, как выбрать мастера по ремонту бытовой техники

Эксперт Гагина: у хорошего мастера должно быть четкое указание стоимости работ

Проблемы с бытовой техникой знакомы каждому: холодильник вдруг перестает морозить, стиральная машина отказывается включаться — и тут же появляется желание поскорее вызвать мастера. Однако поспешный выбор специалиста может привести к дополнительным расходам или некачественному ремонту. Как же правильно подойти к поиску проверенного мастера и избежать ошибок, написал сайт Ferra.ru .

Региональный менеджер по работе с клиентами платформы Авито Услуги Татьяна Гагина поделилась полезными советами, которые помогут грамотно оценить объявления и репутацию мастера.

Первое, на что стоит обратить внимание, — это фотографии в портфолио мастера. Качественные реалистичные снимки ремонтируемой техники наглядно подтверждают профессионализм и опыт исполнителя. Напротив, стандартные стоковые изображения чаще всего свидетельствуют о нежелании мастера показать реальные рабочие моменты.

Второе важное условие — это оценка отзывов клиентов. Обратите внимание на детальность комментариев: хорошие специалисты охотно отвечают на негативные отзывы конструктивно и детально разъясняют ситуацию. Наличие отрицательных откликов само по себе не должно становиться поводом для отказа от мастера, важнее увидеть, как он реагирует на критику.

Третий важный фактор — стаж работы мастера на площадке. Чем дольше профиль находится на сайте и чем больше выполнено заказов, тем выше степень доверия к этому специалисту. Новичкам стоит уделять дополнительное внимание оформлению профиля и предлагаемым услугам.

Четвертым пунктом рассмотрим ценообразование. Четкое указание диапазона стоимости работ и выезда облегчает планирование бюджета. Особенно удобно пользоваться фильтром «срочные заказы», если техника вышла из строя внезапно и срочно нуждается в ремонте.

Наконец, обратите внимание на специализацию мастера. Хорошее объявление должно содержать точные названия брендов и типов устройств, с которыми работает специалист. Узконаправленный подход свидетельствует о профессиональной подготовке и опыте работы с конкретной техникой.