Эксперт ФПП Замышляев объяснил, что золотое изделие должно обязательно иметь пробирное клеймо

При покупке золотых украшений на маркетплейсах важно удостовериться в их соответствии требованиям российского законодательства. Заместитель руководителя Федеральной пробирной палаты (ФПП) Дмитрий Замышляев в интервью «Российской газете» рассказал, на какие факторы стоит обратить внимание.

По словам эксперта, каждое золотое украшение должно иметь пробирное клеймо, маркировку и опломбированную бирку с уникальным идентификационным номером и QR-кодом. Эти требования распространяются как на продавцов на маркетплейсах, так и на обычную розницу. Однако при дистанционной покупке риски выше, так как отсутствует возможность проконсультироваться с продавцом лично.

После получения украшения необходимо проверить наличие всех указанных атрибутов. Затем можно воспользоваться QR-кодом для проверки карточки изделия в системе, добавил сайт pravda-nn.ru.