Эксперт Flowwow Семичастнов предупредил об увеличении стоимости доставки цветов перед 8 Марта

Цветы к Международному женскому дню лучше всего заказать в начале марта. Об этом «Известиям» рассказал руководитель направления курьерских служб маркетплейса цветов и подарков Flowwow Юрий Семичастнов.

По его словам, с 1 по 3 марта цветочные магазины получают новые поставки, поэтому можно выбрать красивый букет, а также распределить нагрузку между сотрудниками.

«За 48 часов до праздника увеличение стоимости доставки может достигать 50% по сравнению со стандартным тарифом. Свободные курьеры быстро распределяются, а привлечение дополнительных требует повышенных затрат», — добавил эксперт.

На два дня перед праздником — 6 и 7 марта — приходится наибольший ажиотаж по покупке букетов. Ожидается, что спрос вырастет в 5–10 раз по сравнению со средним количеством покупок в другие периоды.