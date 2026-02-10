Эксперт фитнес-студии Шейкина рассказала, что стандартные тренировки не подходят при плотном графике

Основательница студии «Lara Shell» Лариса Шейкина в комментарии RuNews24.ru рассказала, что проблема отсутствия мотивации для спорта часто связана не с ленью, а с плотным рабочим графиком.

По словам эксперта, стандартные тренировки не подходят для людей с таким образом жизни.

«Их нервная система не справляется с ежедневным напряжением от большого количества задач в день. Им не хватает энергии даже на элементарные вещи, а на спорт не остается времени и сил», — объяснила специалист.

Шейкина предложила искать подходящие варианты. Можно попробовать различные виды занятий: на улице, в студии или просто дома. Она также рассказала о формате восстановления, который не требует предельных усилий, — работе с телом на аппаратах БМС Назарова.