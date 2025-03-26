Эксперт Эрдман: регистрация самокатчиков на mos.ru может помочь ограничить детям доступ к прокатным средствам

В этом сезоне для москвичей и гостей столицы, пользующихся прокатными электросамокатами, введена идентификация через портал mos.ru начиная с шестой поездки. Это уже третья попытка ограничить использование электросамокатов детьми, рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в пресс-центре ИА НСН .

Как отметила специалист, сначала применялись банковские карты, затем банк ID для определения возраста пользователя. Теперь необходима регистрация через mos.ru. Первые пять поездок можно совершить без регистрации, но далее она обязательна.

Эрдман выразила надежду, что эта мера поможет убрать детей с прокатных электросамокатов и станет доступной на «Госуслугах». Это будет значительно удобнее для путешественников по России.