Эксперт «ЭМ Рус» Рашкин рекомендовал держать заряд электрокара не ниже 20–30%, чтобы избежать потери мощности

Миф о значительной потере заряда электромобиля в холодное время года не соответствует действительности. Снижение запаса хода на 10–30% при низких температурах объясняется законами физики и не является неисправностью. Об этом заявил основатель компании «ЭМ Рус» Илья Рашкин в разговоре с «Известиями» .

«Чем холоднее, тем медленнее ионы двигаются, и тем меньше энергии батарея отдает в моменте», — объяснил Рашкин.

Он также отметил, что бытовые привычки водителя, такие как использование обогрева и других систем автомобиля, могут влиять на снижение запаса хода. Для сохранения запаса хода в морозы эксперт рекомендовал прогревать батарею и салон во время зарядки, а климат-контроль включать заранее. Также важно держать заряд не ниже 20–30%, чтобы избежать ограничения мощности.

По словам Рашкина, система термостабилизации помогает сохранять оптимальную температуру ячеек и предотвращает снижение запаса хода даже при отрицательных температурах. Эта система распределяет температуру по всей батарее и поддерживает ее стабильную динамику.