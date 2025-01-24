Эксперт Ефимочкин: сэкономить при онлайн-покупках можно с помощью метода оплаты

Существуют несколько способов экономии при покупках в интернете. Помимо участия в акциях, важную роль играет правильный выбор метода оплаты. Об этом рассказал эксперт по онлайн-распродажам и директор по розничным продуктам компании «ЮMoney» Андрей Ефимочкин в беседе с «Известиями» .

Специалист отметил, что некоторые платежные системы предоставляют повышенный кешбэк или скидки при использовании определенных карт или электронных кошельков. Также важно заранее мониторить цены на интересующие товары и составлять списки покупок. Особое внимание стоит уделить акциям на новинки электроники и бытовой техники.

Как правило, маркетплейсы начинают распродажи раньше специализированных магазинов и имеют больший ассортимент. Однако существует риск приобрести ненужное и упустить необходимые товары.

Ефимочкин напомнил, что на конечную цену влияет не только сам товар, но и условия доставки, а также история предыдущих покупок. При выборе пункта выдачи стоит учитывать минимальную сумму заказа и особенности доставки в ваш регион.