Эксперт «EdgеЦентр» Липов рассказал о новом способе мошенничества с помощью гифок

Участились случаи обмана пользователей мессенджеров с помощью гифок. Злоумышленники вшивают в них вредоносный код или фишинговую ссылку для кражи всех персональных данных человека. Об этом рассказал директор по информационным технологиям «EdgеЦентр» Сергей Липов в интервью RT .

Специалист отметил, что для активации вирусной программы достаточно одного клика по гифке. Аферисты часто маскируют опасный мультимедийный контент под поздравительные открытки, поэтому необходимо не терять бдительность и игнорировать все подозрительные сообщения, даже если они поступили якобы от знакомого контакта.