Эксперт Дворянский: родителям нужно говорить с детьми о безопасности в интернете

Современные дети уверенно пользуются гаджетами, соцсетями и мессенджерами, поэтому родителям важно вовремя рассказать им о рисках, которые могут поджидать в Сети. Одной из самых неприятных неожиданностей в интернете является мошенничество, предупредил эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский в разговоре с ОТР .

По словам специалиста, несовершеннолетние еще не в состоянии полноценно оценить угрозу, поэтому они становятся легкой мишенью для преступников. Уловки обычно связаны с финансами: аферисты зачастую пытаются через детей добраться до родительских банковских карт, предлагая приобрести какие-то бонусы в популярной игре или заманивая онлайн-заработком.

Важно рассказывать как о важности сложного пароля, так и о том, что никому нельзя передавать свои персональные данные. Сейчас существует множество полезных приложений, в которых подробно рассказывается даже самым маленьким пользователям об информационной безопасности, отметил Дворянский.