Эксперт «Дом.ру» Гуляев»: бытовые приборы могут поглощать Wi-Fi-сигнал и замедлять скорость интернета

Скорость домашнего интернета может варьироваться по неочевидным причинам. О них рассказал директор по интернет-продуктам «Дом.ру» Дмитрий Гуляев в интервью радио Sputnik .

По словам специалиста, помехи в сигнале могут возникнуть из-за перегруженности диапазона Wi-Fi большим количеством актуальных соединений. Обычно диапазон 2,4 ГГц перегружается сильнее.

Кроме того, поглощать Wi-Fi-сигнал могут бытовые приборы, если они работают в тех же диапазонах, что и домашние роутеры. Их рекомендуется устанавливать вдали от беспроводной техники — колонок, радионяни, клавиатуры и так далее, посоветовал Гуляев.