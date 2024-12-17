Эксперт «Дом.ру» Гуляев»: бытовые приборы могут поглощать Wi-Fi-сигнал и замедлять скорость интернета

Скорость домашнего интернета может варьироваться по неочевидным причинам. О них рассказал директор по интернет-продуктам «Дом.ру» Дмитрий Гуляев в интервью радио Sputnik.
По словам специалиста, помехи в сигнале могут возникнуть из-за перегруженности диапазона Wi-Fi большим количеством актуальных соединений. Обычно диапазон 2,4 ГГц перегружается сильнее.
Кроме того, поглощать Wi-Fi-сигнал могут бытовые приборы, если они работают в тех же диапазонах, что и домашние роутеры. Их рекомендуется устанавливать вдали от беспроводной техники — колонок, радионяни, клавиатуры и так далее, посоветовал Гуляев.
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