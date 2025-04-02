Эксперт Дмитриев: платежные инструменты маркетплейсов помогут сэкономить на покупках

Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Николай Дмитриев в интервью радио Sputnik поделился советами о том, как совершать покупки на маркетплейсах с максимальной выгодой.

Специалист подчеркнул, что перед оформлением заказа стоит сравнивать цены на разных площадках и обращать внимание на дополнительные условия — сроки доставки, отзывы и возможность постоплаты. Также он отметил, что сезонные скидки не всегда оказываются выгодными, так как перед ними цены могут быть завышены. Поэтому лучше всего заранее составлять список покупок.

Кроме того, Дмитриев посоветовал использовать платежные инструменты маркетплейсов, которые могут предложить кэшбек или более низкую цену. Однако важно проверять их подлинность и регистрироваться только на официальных сайтах.