Эксперт Данько: для трудоустройства ребенка до 14 лет нужно согласие опеки

Органы опеки оказывают поддержку не только неблагополучным семьям и сиротам. Их помощь необходима в различных жизненных ситуациях. Например, изменение имени ребенка до 14 лет возможно только с согласия родителей и опеки. Об этом «Москве 24» рассказала начальник управления опеки и попечительства столичного департамента труда и социальной защиты населения Татьяна Данько.

Как отметила специалиста, установление отцовства также требует участия опеки, особенно при отсутствии согласия матери. Для заработка ребенком до 14 лет также нужно разрешение опеки.

С 16 лет подросток может приобрести часть юридических прав, если работает или занимается бизнесом, но признание эмансипации требует согласия родителей. Любые операции с имуществом или средствами на счетах несовершеннолетнего возможны только с одобрения опеки, добавила Данько.