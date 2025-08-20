Эксперт Cornerstone Семенова поделилась примерами нелепых вопросов, которые задают на собеседовании

На собеседовании HR-специалисты могут задавать необычные вопросы, которые не всегда связаны с профессиональной деятельностью кандидата. Карьерный консультант, руководитель практики «Финансовые институты» компании Cornerstone Оксана Семенова в интервью радио Sputnik поделилась примерами таких вопросов.

«Сколько теннисных мячей поместится в школьный автобус?» — вопрос, который якобы проверяет аналитическое мышление и способность кандидата решать нестандартные задачи.

Среди других примеров — «Если бы вы были животным, кем бы вы стали?» и «Какой ваш любимый фильм ужасов и почему?». Цель этих вопросов — оценить креативность мышления и способность аргументировать свою точку зрения.

Семенова отметила, что такие вопросы помогают выявить креативность, стрессоустойчивость и культурное соответствие кандидата. Если вы столкнулись с такими вопросами на собеседовании, рекомендуется сохранять спокойствие и профессионализм, постараться понять, что именно хочет узнать интервьюер, и отвечать уверенно.