Эксперт CORNERSTONE Быханов назвал человеческий фактор ключевым элементом успешного подбора персонала

Человеческий фактор остается ключевым элементом успешного подбора персонала, несмотря на активное внедрение технологий в кадровый процесс. Об этом сообщил управляющий партнер кадровой компании CORNERSTONE Владислав Быханов в беседе с радио Sputnik .

По словам эксперта, современные компании активно используют алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) для анализа резюме и оценки компетенций, однако это не всегда приводит к успешному набору сотрудников.

«Практика показала, что технологические достижения сталкиваются с серьезным ограничением», — отметил Быханов.

Он подчеркнул, что появилась тенденция «замадурить», то есть физически доставить кандидата на работу, ведь только личная встреча может гарантировать эффективность трудоустройства. Эксперт советует при поиске работы просить о личной встрече с представителем компании, даже если предлагают дистанционное собеседование.

Управляющий партнер также рекомендует уточнять возможности стажировки или временной занятости, чтобы продемонстрировать свои навыки непосредственно на рабочем месте. В качестве примера он рассказал историю Марины, которая благодаря профессиональному рекрутеру, применившему «метод Мадуро», смогла устроиться на работу своей мечты.