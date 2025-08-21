Эксперт «Читай-город» Олюшина рассказала, что рынок детской литературы богат, но в кино попадают только хитовые книги

Директор по внешним связям сети книжных магазинов «Читай-город» Ольга Олюшина сообщила ИА НСН , что еженедельно появляется примерно сто новых книг для детей и подростков. Однако экранизируют преимущественно самые известные произведения или классику, что создает иллюзию дефицита качественной современной детской литературы.

Олюшина подчеркнула рост интереса к чтению среди молодежи, отметив увеличение объема продаж на 6% в первой половине 2025 года и рекордные расходы читателей в размере свыше 1,2 миллиарда рублей.

Среди популярных произведений лидирует серия о Гарри Поттере, произведения Дианы Джонс («Ходячий замок») и Александра Волкова («Волшебник Изумрудного города»). Подростков привлекают книги Влада Райбера, Анны Джейн и Аси Лавринович, чьи издания расходятся тиражами в десятки тысяч экземпляров.