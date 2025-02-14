Эксперт Чиняков: толщина льда для безопасной рыбалки составляет не менее 10 см

Следить за толщиной льда в популярных местах рыбалки должна специальная служба мониторинга. Такое предложение озвучил секретарь президиума Федерации рыболовного спорта России Игорь Чиняков в разговоре с Национальной Службой Новостей .

Специалист напомнил, что безопасная толщина льда для рыбалки составляет не менее 10 сантиметров. При работе специальной службы будут проводиться регулярные замеры, устанавливаться предупреждающие таблицы.

«Если такие службы будут работать, тогда уже правомерно наказывать рыбаков за неподчинение этим рекомендациям», — отметил эксперт.

Чиняков подчеркнул, что хобби не должно быть запрещено, но необходимо следовать правилам безопасности. Штрафы могут применяться только при наличии предупреждений об опасных участках.