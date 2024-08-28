Эксперт «Честного знака» Юсупов заявил, что маркировка чая не повысит его стоимость

Цифровая маркировка чайной продукции не приведет к увеличению ее стоимости, поскольку производителям потребуется всего лишь добавить один символ на упаковку товара, заявил НСН заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) и оператора системы «Честный знак» Реваз Юсупов.

Ожидается, что маркировка поможет улучшить контроль качества продукта. Несмотря на это, некоторые представители отрасли высказывают опасения, что инициатива может повысить себестоимость. Однако Юсупов считает эти опасения необоснованными.

Он отметил, что система функционирует уже шесть или семь лет, и не возникнет никаких проблем с ее внедрением, так как она универсальна для всех компаний. По его словам, введение маркировки не скажется на цене товаров. В тех отраслях, где маркировка уже используется, не было зафиксировано влияния на стоимость.

Цены изменяются из-за инфляции, изменений в логистике и увеличения цен на упаковку, но не из-за внедрения маркировки. На упаковках чая уже сегодня имеются штрихкоды и необходимая информация, так что добавление одного знака не повлияет на стоимость продукта.