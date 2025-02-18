Эксперт Черниговский: рынок самогонных аппаратов оказался перенасыщен

В России снижается интерес к самогоноварению, что приводит к уменьшению продаж оборудования для домашнего производства спиртных напитков. Так, количество предлагаемых моделей сократилось на 11%. Об этом сообщил доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге, руководитель Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в интервью kp.ru.
По его словам, причины кроются в перенасыщении рынка после нескольких лет активного роста во время пандемии коронавируса, увеличении доходов населения и изменении образа жизни. Несмотря на это, бытовые самогонные аппараты остаются доступными, но их качество и безопасность не контролируются государством.
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