Эксперт Букштейн: некоторые операторы уже внедрили маркировку телефонных звонков

«Мой оператор, например, уже давно информирует. Я вижу, что это спам или звонок по делу. Они уже это делают, но просто, видимо, предложений преступных столько, что уже нужно что-то было делать», — отметил специалист.

Букштейн также подчеркнул, что операторам приходится непросто, так как они несут ответственность за все. Кроме того, сотовые компании сталкиваются с изобретательностью мошенников. По мнению эксперта, злоумышленники смогут обойти и новую систему защиты.