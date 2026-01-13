Эксперт Бухаров заявил, что ГОСТ на шаурму поможет избавить блюдо от использования майонеза

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в разговоре с ИА НСН объяснил, что введение ГОСТа на шаурму в России призвано защитить граждан от неправильного приготовления этого блюда и избавить его от использования майонеза.

«Это блюдо требует особого внимания, поскольку мясо птицы бывает заражено сальмонеллезом. В этом ничего страшного нет, когда вы правильно готовите. Все эти бактерии погибают при температуре выше 65 градусов», — отметил специалист.

По словам Бухарова, стандарт приготовления шаурмы, требования к ее качеству и оборудованию помогут предпринимателям и дадут информацию потребителям. Маленькие точки смогут работать по своей рецептуре, но если добавляется майонез, которого нет в стандартном блюде, это не может называться шаурмой.