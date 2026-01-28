Эксперт бренда SOKOLOV Изнова спрогнозировала популярность украшений в стиле kidcore у молодежи

Украшения становятся неотъемлемой частью повседневной жизни молодежи и способом самовыражения, а не только символом статуса. О трендах в ювелирных изделиях и аксессуарах для студентов и молодой аудитории рассказала «Известиям» директор управления категорийного менеджмента SOKOLOV Таисия Изнова.

По ее словам, молодежь хочет, чтобы украшения отражали характер и личные истории, а не просто указывали на статус. Молодые покупатели предпочитают актуальные изделия вместо фамильных украшений и носят их не только по особым случаям.

Эксперт выделила несколько основных тенденций. Среди них — яркие и игривые элементы в духе kidcore с цветным акрилом и кристаллами. Также популярностью будет пользоваться унисекс-стилистика, предполагающая общую «шкатулку» для двоих и отказ от жестких гендерных границ.