Эксперт Бондарь: остекление балкона без согласия соседей может обернуться судом

Для законного остекления балкона нужно получить согласие всех жильцов многоквартирного дома, предупредил в беседе с News.ru эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он подчеркнул, что правило действует из-за решения Конституционного суда и практики судебных разбирательств. Перед ремонтными работами важно провести общее собрание собственников и убедиться, что изменения безопасны для здания.

«Проблема не нова. Суды и раньше часто вставали на сторону тех, кто выступает против изменений фасада», — заявил специалист.

По его словам, особенно строгие правила распространяются на дома — объекты культурного наследия. В таких случаях регламентированы даже цвета рам, а любые изменения без согласования запрещены.