Эксперт Беднарук раскритиковал предложение о перебросе сибирских рек в Крым

Начальник информационно-аналитического центра регистра и кадастра МСХА имени Тимирязева Сергей Беднарук в интервью ИА НСН раскритиковал идею переброски стока сибирских рек в Крым и на Северный Кавказ. По его словам, такие проекты требуют огромных затрат и нецелесообразны.

«Тянуть реки через Волгу — очень дорого и долго. Гораздо проще вернуться к проекту разворота северных рек, который уже был начат в СССР», — отметил эксперт.

Беднарук напомнил, что в советское время реализация первого этапа позволила направить на юг 5–7 кубокилометров воды. Он подчеркнул, что у Северной Двины и Печоры есть около 20 кубокилометров воды, которые можно использовать без вреда для экологии

«Это всего лишь 10–15% от общего стока, никакого влияния на окружающую среду, зато появятся дополнительные орошаемые площади», — добавил он.

Эксперт также указал на то, что в 1980-х годах научные обсуждения подобных проектов были прекращены из-за давления на специалистов.