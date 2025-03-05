Эксперт Бархота: аферисты могут придумать схему с обходом самозапрета на кредиты

Самозапрет на выдачу кредитов должен стать защитой от мошенников, но это ограничение может сыграть им на руку, считает эксперт банковского рынка Андрей Бархота. Об этом он рассказал в беседе с сайтом «Москва 24» .

С 1 марта 2025 года у россиян появилась возможность оформить самозапрет на выдачу займов. Бархота считает, что нововведение будет популярно среди людей со стабильным доходом и накоплениями, которые не планируют брать кредит. Именно такие граждане — лакомый кусочек для мошенников.

Эксперт также отметил, что самозапретом вряд ли будут пользоваться россияне с невысоким доходом и большим количеством долгов. Они редко становятся целью мошенников.

По мнению Бархоты, самозапрет дает гражданам защиту от аферистов, желающих оформить на них кредит — это плюс. Также к положительным моментам он относит простоту процедуры установки и снятия ограничений.

Однако есть опасения, что мошенники найдут новые способы обмана граждан, резюмировал эксперт.