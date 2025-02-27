Эксперт Балагуров: бледные надписи на упаковке могут указывать на поддельный товар

Тусклые надписи на упаковке могут указывать на контрафактный товар. Об этом предупредил директор фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров в разговоре с сайтом Lenta.Ru.
Специалист посоветовал проверять материал упаковки на ощупь: слишком тонкий или мнущийся материал может быть признаком подделки, передают «Известия».
«Крайне типичной является ситуация, когда у оригинального товара матовая упаковка, а у подделки — лощеная глянцевая», — указал эксперт.
Важно также изучать надписи: если чернила остаются на пальцах, это тревожный сигнал. Подделки часто имеют яркие наклейки и неправильно расположенные штрих-коды, отметил Балагуров.
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