Эксперт Байчурин отметил, что безопасная бытовая химия не должна содержать хлор и аммиак

Основатель бренда бытовой химии «Аллхимика» Алексей Байчурин рассказал «Известиям» , как избежать аллергических реакций во время ежедневной уборки.

По словам эксперта, снизить риск аллергических реакций помогут регулярное проветривание помещений, использование защитных масок и перчаток при контакте с чистящими средствами. Также не стоит смешивать разные составы — это может вызвать опасную химическую реакцию.

Байчурин подчеркнул важность комплексного подхода к безопасности уборки. Пылесос с HEPA-фильтром предотвратит повторное попадание аллергенов в воздух, а салфетки из микрофибры эффективно удержат пыль.

Как отметил специалист, при выборе чистящих средств важно обращать внимание на их состав. Качественные гипоаллергенные средства содержат биоразлагаемые ПАВ растительного происхождения, энзимы и комплексоны. В составе гипоаллергенной бытовой химии должны отсутствовать хлор, аммиак, формальдегид и агрессивные ПАВ.

Также следует избегать средств с синтетическими красителями и агрессивными консервантами вроде MIT/CIT. На гипоаллергенность указывают пометки «без отдушек» (fragrance-free) или «без парфюмерных отдушек».

Помимо состава, важно обращать внимание на экомаркировку. Следует искать на этикетке экосертификаты международных организаций, например, «ECOCERT», «EU Ecolabel» или «Листок жизни», заключил Байчурин.