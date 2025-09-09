Эксперт Байчурин отметил, что безопасная бытовая химия не должна содержать хлор и аммиак
Основатель бренда бытовой химии «Аллхимика» Алексей Байчурин рассказал «Известиям», как избежать аллергических реакций во время ежедневной уборки.
По словам эксперта, снизить риск аллергических реакций помогут регулярное проветривание помещений, использование защитных масок и перчаток при контакте с чистящими средствами. Также не стоит смешивать разные составы — это может вызвать опасную химическую реакцию.
Байчурин подчеркнул важность комплексного подхода к безопасности уборки. Пылесос с HEPA-фильтром предотвратит повторное попадание аллергенов в воздух, а салфетки из микрофибры эффективно удержат пыль.
Как отметил специалист, при выборе чистящих средств важно обращать внимание на их состав. Качественные гипоаллергенные средства содержат биоразлагаемые ПАВ растительного происхождения, энзимы и комплексоны. В составе гипоаллергенной бытовой химии должны отсутствовать хлор, аммиак, формальдегид и агрессивные ПАВ.
Также следует избегать средств с синтетическими красителями и агрессивными консервантами вроде MIT/CIT. На гипоаллергенность указывают пометки «без отдушек» (fragrance-free) или «без парфюмерных отдушек».
Помимо состава, важно обращать внимание на экомаркировку. Следует искать на этикетке экосертификаты международных организаций, например, «ECOCERT», «EU Ecolabel» или «Листок жизни», заключил Байчурин.