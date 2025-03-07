Эксперт Байбароша: продажи новых машин в России падают на фоне роста цен и укрепления рубля

Продажи новых автомобилей в России будут продолжать снижаться. Одной из причин стала инфляция и увеличение утилизационного сбора, что привело к росту цен на машины. Об этом рассказала руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Анастасия Байбароша в беседе с «Известиями».
Она также отметила, что покупательский интерес сдерживают процентные ставки по кредитам, которые остаются высокими. Так, в феврале 2025-го продажи упали на 25% по сравнению с прошлым годом.
Укрепление рубля и улучшение отношений с США также сыграли свою роль: покупатели ждут возможных скидок. Однако значительное снижение цен на автомобили маловероятно до конца весны.
Врачи Марадоны предстанут перед судом в Аргентине
Прокуратура начала проверку после гибели провалившейся под лед девочки в Химках
Каждый десятый россиянин выступил за отмену празднования 8 Марта
В США заявили, что Украина превратилась в европейский Афганистан
Бетонные плиты придавили двух рабочих на стройке в Москве
«Грязные слухи». Брухунова опровергла новость о том, что Петросян попал в реанимацию
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте