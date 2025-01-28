Эксперт Бахарев: регулярная замена масла в АКПП продлевает срок службы авто

Производители автомобилей утверждают о долговечности масла в автоматических коробках передач, хотя его ресурс ограничен. Со временем жидкость теряет свои свойства и загрязняется, что может привести к сбоям в работе трансмиссии, рассказал «Российской газете» технический эксперт Sintec Group Павел Бахарев.

Специалист отметил, что компания Aisin, крупный производитель трансмиссий, рекомендует менять масло каждые два года или через 20 тысяч километров пробега. Полная замена необходима после 60–80 тысяч километров. Частичная замена обновляет лишь 30–50% масла, оставляя загрязнения, тогда как полная требует специального оборудования, передает сайт «Известия».

Бахарев подчеркнул важность регулярного обслуживания для долгой и надежной работы АКПП, предупреждая, что игнорирование замены масла может привести к серьезным поломкам.