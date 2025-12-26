Эксперт Avito Travel Сакина посоветовала россиянам ограничить присутствие в соцсетях во время праздников

Коммерческий директор Avito Travel Владислава Сакина поделилась полезными советами о том, как пережить новогодние праздники без перенапряжения и тревоги. В интервью «Газете.Ru» она объяснила, как справиться с чувствами беспокойства и страха пропустить интересные события, характерные для длинных каникул.

Первостепенной задачей, по мнению Сакины, является определение цели отдыха. Каждый человек вправе выбирать подходящий ритм и формат проведения досуга. Нет ничего страшного в том, чтобы отдохнуть дома, наслаждаясь тишиной и уютом. Главное — быть откровенным с собой и близкими людьми, согласовывая формат и продолжительность совместных мероприятий.

Второй аспект — ограничение присутствия в социальных сетях. Постоянное сравнение себя с другими пользователями порождает чувство неудовлетворенности собственным отдыхом. Простое перемещение приложений соцсетей на задний экран смартфона уменьшит соблазн отвлекаться на чужие посты и ленты.

Наконец, третий шаг — отделение желания от необходимости. Желаемые мероприятия, встречи и хобби приносят радость и наполняют энергией, в отличие от навязанных обязательств. Следует уделить время и расставить приоритеты, определяя истинные ценности и запросы.