Эксперт «Авито» Тихонов рассказал, что отпуск на один день оформляется по договоренности с работодателем

Сотрудник может взять один день отпуска, и Трудовой кодекс это позволяет, однако важно правильно понимать условия такого отпуска и процесс его согласования. Заместитель директора по работе с государственными органами «Авито» Павел Тихонов рассказал в беседе с RT , что ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в календарных днях и в общем случае составляет 28 дней в год. Он может быть разделен на части по соглашению сторон, при этом хотя бы один из отпусков должен быть не меньше 14 календарных дней.

По словам эксперта, на практике ключевой момент — это договоренность и соблюдение графика отпусков, который обязателен и для работодателя, и для работника. Если однодневный отпуск не предусмотрен графиком, то обычно он оформляется как согласованное изменение (перенос или дробление) по заявлению работника и решению работодателя.

Тихонов подчеркнул, что отпуск считается именно в календарных днях, и нерабочие праздничные дни в количество календарных дней отпуска не включаются и не подлежат оплате. Например, оформить отпуск непосредственно на 8 марта невозможно, так как этот день не считается отпускным.

Если сотруднику нужен один день отсутствия на работе, но договориться об оплачиваемом отпуске не получается, альтернативой может быть отпуск без сохранения заработной платы. В общем случае он предоставляется по соглашению сторон, а в отдельных ситуациях работодатель обязан дать до пяти календарных дней — при регистрации брака, рождении ребенка или смерти близкого родственника, до 14 календарных дней в году — работающим пенсионерам по старости, до 60 календарных дней в году — работникам с инвалидностью I, II или III группы, а также в ряде других случаев, прямо предусмотренных законодательством.