Эксперт «Авито Работы» Осьмак рассказала, что средняя зарплата в Петербурге выросла до 87 тысяч рублей

В Петербурге в этом году уровень безработицы стал рекордно низким, а средняя зарплата выросла до 87 тысяч рублей. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на руководителя направления по работе с ключевыми клиентами Авито Работы Анну Осьмак.
По ее словам, работодатели ценят хороших сотрудников и пытаются сделать все, чтобы их удержать. Кроме того, петербуржцы ценят и дополнительные бонусы, которые предлагают компании, в частности, ДМС или обучение за счет фирмы.
Осьмак также добавила, что также соискатели обращают внимание на репутации компании, отзывы о ней, а также на место расположение офиса.
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