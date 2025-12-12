Эксперт Ассоциации частных клиник Симкин указал на недостаток медицинской культуры у россиян

Сопредседатель Ассоциации частных клиник Москвы и ЦФО Константин Симкин высказал мнение о недостатке медицинской культуры среди россиян. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По словам эксперта, проблема не в том, что граждане не хотят вкладываться в собственное здоровье, а в том, что в стране наблюдается низкий уровень медицинской грамотности среди населения.

«У нас люди не привыкли примитивно заботиться о своем здоровье, а занимаются своим здоровьем только когда уже что-то произошло», — отметил специалист.

Как пояснил Симкин, до наступления критической ситуации россияне не готовы тратить время и деньги на решение вопроса.