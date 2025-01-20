Эксперт Антонова посоветовала родителям посещать спецкурсы о развитии детей

Дополнительное образование для родителей крайне важно на каждом этапе взросления ребенка. Это отметила заместитель директора школы «Новый взгляд» Софья Антонова в интервью «Газете.Ru».
Специалист рекомендовала посещать просветительские мероприятия, организованные школами, и обращать внимание на курсы, посвященные возрастным особенностям детей. Эксперт посоветовала активно участвовать в жизни ребенка, следить за его увлечениями и поддерживать связь с классным руководителем.
Теория без практики малоэффективна, поэтому главное — быть в постоянном контакте с ребенком и вовремя реагировать на изменения в его развитии, резюмировала Антонова.
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