Эксперт Антонова посоветовала родителям посещать спецкурсы о развитии детей

Дополнительное образование для родителей крайне важно на каждом этапе взросления ребенка. Это отметила заместитель директора школы «Новый взгляд» Софья Антонова в интервью «Газете.Ru» .

Специалист рекомендовала посещать просветительские мероприятия, организованные школами, и обращать внимание на курсы, посвященные возрастным особенностям детей. Эксперт посоветовала активно участвовать в жизни ребенка, следить за его увлечениями и поддерживать связь с классным руководителем.

Теория без практики малоэффективна, поэтому главное — быть в постоянном контакте с ребенком и вовремя реагировать на изменения в его развитии, резюмировала Антонова.