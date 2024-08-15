Эксперт Академии личных финансов Волкова посоветовала заранее позаботиться о подготовке ребенка к школе

Главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова в беседе с РИАМО дала советы россиянам по подготовке детей в школу. По ее словам, начинать строить планы на новый учебный год лучше всего тогда, когда текущий еще не закончился.

За полгода до 1 сентября цены на школьные принадлежности будут значительно ниже, чем в том же августе. Даже при срочных покупках Волкова призвала сравнивать стоимость предметов на тех же маркетплейсах и не стараться купить первую попавшуюся вещь, написал «Петербургский дневник».

Сэкономить на подготовке к школе позволяют средства за счет льгот и пособий, которые предоставляются малоимущим и многодетным семьям, добавила эксперт.