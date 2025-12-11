Эксперт «585 Золотой» Соларева посоветовала проверять равномерность цвета металла украшений

При покупке ювелирных украшений важно не ограничиваться оценкой дизайна, а обратить внимание на документы и маркировки. Об этом рассказала руководитель товарного направления в «585 Золотой» Татьяна Соларева в беседе с « Известиями ».

По словам эксперта, на золотых украшениях должны быть два клейма: изготовителя и государственное пробирное. Отсутствие одного из них — повод для сомнений.

Специалист также предложила провести визуальный осмотр под лупой. На камнях нужно искать следы качественной огранки и естественные включения, а пузырьки воздуха могут указывать на стекло. Важно проверять равномерность цвета металла, аккуратность пайки и отсутствие микротрещин. Также стоит учитывать вес и пропорции изделия.