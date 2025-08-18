Эксперт 101internet.ru Левочкин рассказал, что при выборе роутера важно учитывать размеры жилья

В условиях роста стоимости домашнего интернета и недовольства пользователей скрытыми ограничениями, многие задумываются, как не переплачивать за услуги. Основатель сервиса 101internet.ru Александр Левочкин поделился с «Газетой.Ru» рекомендациями по выбору провайдера.

По его словам, большинству семей достаточно скорости 50–200 Мбит/с.

«Даже тариф на 1 Гбит/с не спасет, если Wi-Fi работает при слабом сигнале», — подчеркнул эксперт.

При выборе роутера важно учитывать размеры жилья. Для маленькой квартиры подойдет недорогой роутер, для большой площади — мощная Mesh-система.

Левочкин также посоветовал обращать внимание на условия договора с провайдером и дополнительные услуги, включенные в тариф. Перед подключением лучше сравнить предложения разных провайдеров на специализированных сервисах.