Экскурсовод Тульского экзотариума Бочкарев рассказал, что беседа с попугаем может снизить уровень стресса

Попугаи — одни из самых умных птиц. Их популярность в качестве домашних животных набирает обороты. О преимуществах этого вида пернатых рассказал ТСН24 экскурсовод Тульского экзотариума Алексей Бочкарев.
Он отметил, что попугаи обладают высоким интеллектом, ярким окрасом и терапевтическим эффектом. Так, беседа с говорящей птицей способна снизить уровень стресса и нормализовать самочувствие.
Кроме того, некоторые виды попугаев поддаются дрессировке. Например, жако способен решать интеллектуальные задачи на уровне развития пятилетнего ребенка. Домашние попугаи также умеют копировать голос и интонацию человека.
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