Экс-замглавы ФМС Поставнин: РФ нужно организовать репатриацию бывших граждан

Властям России необходимо репатриировать бывших граждан и издать соответствующий закон, в котором это четко определить. Такое мнение выразил бывший замглавы ФМС России Вячеслав Поставнин в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, речь будет идти о тех этнических русских, которые в свое время выехали с территории РФ. Массовый характер это приобрело именно в начале советского периода, когда люди ехали и обустраивали республики.

Кроме того, стоит вернуться к опыту 2002 года и воссоздать в системе МВД Федеральную миграционную службу, отметил Поставнин.