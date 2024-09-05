Экс-замглавы ФМС Поставнин: РФ нужно организовать репатриацию бывших граждан

Властям России необходимо репатриировать бывших граждан и издать соответствующий закон, в котором это четко определить. Такое мнение выразил бывший замглавы ФМС России Вячеслав Поставнин в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, речь будет идти о тех этнических русских, которые в свое время выехали с территории РФ. Массовый характер это приобрело именно в начале советского периода, когда люди ехали и обустраивали республики.

Кроме того, стоит вернуться к опыту 2002 года и воссоздать в системе МВД Федеральную миграционную службу, отметил Поставнин.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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